Evli Kadınların Bağımsız Seyahat Etme Oranı Artıyor

Daha fazla evli kadın solo seyahat maceralarına atılıyor ve seyahat şirketleri tek başına seyahat eden yaşlı kadınlardan gelen rezervasyonlarda artış olduğunu bildiriyor. 2023'te Flight Centre ile rezervasyon yapan Güney Afrikalı solo gezginlerin %38'i, çoğunlukla 52 yaşında olan kadınlardı ve çiftler ve aileler için yapılan rezervasyonları geride bıraktı. Flight Centre'ın solo kadın rezervasyonları pandemiden bu yana %15 arttı ve kadınlar bu rezervasyonların %81'ini en iyi seyahat markaları için oluşturuyor.