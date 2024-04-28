Area Births, Feb. 1-April 6

The Daily Beast

Photo by Michael M. Santiago/Getty ImagesWhen Manhattan District Attorney prosecutors called their second witness in Donald Trump’s criminal case on Friday, they wanted the jury to note who is paying for the lawyers for this prosecution witness: Trump.Rhona Graff, who served as Donald Trump’s executive assistant and so-called gatekeeper for 34 years, was called by prosecutors on Friday to testify in her former boss’ criminal hush-money trial. And almost immediately, Assistant District Attorney S