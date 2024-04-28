Area Births, Feb. 1-April 6
Memorial Hospital Shiloh
Cassandra and Ryan Eddington, Pocahontas, a boy, Feb. 11
Jessica and Nicholas James, Belleville, a girl, Feb. 12
Jessica Wade, Collinsville, a boy, Feb. 12
Leah Wolf and Maxwell Schaefer, Belleville, a boy, Feb. 12
Stephanie and Samuel Collings, Belleville, a girl, Feb. 13
Danielle Kalmer and Ben Pingsterhaus, New Baden, a boy, Feb. 13
Kimberly and Blake Luechtefeld, St. Libory, a girl, Feb. 13
Larissa Macy and Robert Hammond, Maryville, a girl, Feb. 13
Symone Riddle, Belleville, a boy, Feb. 13
Taylor Snively and Logan Faughn, Fairview Heights, a boy, Feb. 13
Andrea and Chris Yarber, St. Libory, a girl, Feb. 13
Ela and Michael Buraglio, O’Fallon, a boy, Feb. 14
Megan Jenkins and Dorian Blaylock, Belleville, a boy, Feb. 14
Destany Rodenberg and Austin Sims, Columbia, a girl, Feb. 14
Lauren and Kyle Varble, Bethalto, a boy, Feb. 14
Sarah and Rodney Bingel, Marissa, a boy, Feb. 15
Corinne and Maurice Tubbins, Belleville, a boy, Feb. 16
Brittnee Keene and Tyler Creath, Highland, a boy, Feb. 17
Serena and Anthony Mobley, Carlyle, a girl, Feb. 17
Rebecca and David Shepherd, Belleville, a boy, Feb. 18
Alana and Timothy Simpson, Troy, a girl, Feb. 18
Jessica and Tyler Sinn, Marissa, a girl, Feb. 18
Lauren and Brad Boyer, Belleville, a girl, Feb. 19
Beyhlee Herbst and Jonathan Klostermann, Breese, a girl, Feb. 19
Breana Carter and Austin Hale, Belleville, a boy, Feb. 20
Tamajaih Hoskins and Ahmed Toliver Jr., East St. Louis, a boy, Feb. 20
Christina and Drew Santen Caseyville, a girl, Feb. 20
Corlissa Ellis and Lamont Wallace Thomas Sr., Belleville, a girl, Feb. 22
Rebecca Moore and Sebastian Schlesinger, New Baden, a boy, Feb. 23
Catherine and Joe Soles, O’Fallon, a girl, Feb. 23
Kahvasier Beckman and Brandon Carter-Prewitt, Belleville, a girl, Feb. 24
Madison Hurd and Jacob Craig, Freeburg, a boy, Feb. 24
Mikaela and Brett Peek, Mascoutah, a girl, Feb. 24
Maria Ballard and Donald Ballard III, Troy, a boy, Feb. 26
Molly and Paul McGinthy, O’Fallon, a boy, Feb. 26
Britney Pegg and George Stork, Hecker, a boy, Feb. 26
Dionna Stacker and George Stacker III, Belleville, a boy, Feb. 26
Breanne and Victor Alvarez, Belleville, a girl, Feb. 27
Kali and Dane Miller, O’Fallon, a boy, Feb. 27
Jennifer Fundis and Ronald Burnam, Fairview Heights, a boy, Feb. 28
Lauren and Christo Rice-Sanchez, Belleville, a girl, Feb. 28
Allyson Defosset and Nicole Westerman, Belleville, a boy, Feb. 29
Corlesia McDonald, Cahokia, a girl, Feb. 29
Kristie and Brett Rapps, Smithton, a girl, Feb. 29
Faith Buell and Kyler Wilson, Cahokia Heights, a girl, March 1
Gretchen and Luke Figgins, Lebanon, a girl, March 1
Delaney and Kevin, O’Fallon, a boy, March 1
Hortense and Deitrich Chism, Belleville, a girl, March 2
Mercedes and Deveon Jackson, Belleville, a boy, March 2
Senandra Robinson and Edward Griffin, O’Fallon, a girl, March 2
Keyonna Thomas and Ronald Anthony, Belleville, a boy, March 2
Hanna Guthrie and Chase Wagner, O’Fallon, a girl, March 3
Darnasia Jackson and Damonta Taylor, Belleville, a boy, March 4
Brooklynn Adams and Gavis Gonis, Coulterville, a girl, March 5
Klaire and Reid Millburg, O’Fallon, a boy, March 5
Catherine Couture and Dylan Martin, Swansea, a boy, March 6
Heather Matchell and Jordan Stellhorn, Millstadt, a boy, March 6
Kendall and Robert Watson, Lebanon, a boy, March 6
Danielle and Nathan Wilson, Waterloo, a girl, March 7
Becky and Robert Davis, New Baden, a boy, March 8
Donna and Shane Reymond, Greenville, a boy, March 8
Larisa Dent, East St. Louis, a girl, March 9
Caitlin Jones and Hunter Durham, Shiloh, a girl, March 9
Kristin and Rich Waldrup, Belleville, a girl, March 9
Macy and Joshua Nelson, Fairview Heights, a boy, March 10
Megan and Austyn Winfrey, O’Fallon, a girl, March 10
Kara and Lucas Wise, Lebanon, a boy, March 10
Robbi Ahn and Nick Ketchum, O’Fallon, a girl, March 11
Raevion Carr, Swansea, a girl, March 11
Sarah and Steve Long, Edwardsville, a boy, March 11
Brittany and Cole Schrage, Aviston, a girl, March 11
Brianna Washington and Anthony Williams, Alorton, a boy, March 11
Khayla and Ramero Austin, Shiloh, a boy, March 12
Courtney and Chris Cook, Belleville, a girl, March 12
Olivia Finck and Ramzy Gideon, Columbia, a boy, March 12
Rickeisha Gilliam and Demario Ursery, Belleville, a girl, March 12
Markquasha Haynes and Isiah Graham, Belleville, a boy, March 12
Morgan and Kyle Culli, Mascoutah, a boy, March 13
Darnica Johnson, East St. Louis, a girl, March 13
Staniece Luster, O’Fallon, a girl, March 13
Brandi McNamee and Artis Jones IV, Collinsville, a boy, March 13
Marquetta Mosley, East St. Louis, a girl, March 13
Airin Baskin Sands and Terron Sands, Belleville, a boy, March 14
Endyia Washington and William Straughter, Cahokia, a boy, March 14
Megan and Clark Wisely, Oakdale, a girl, March 14
Chelsea and Monti Bates, New Athens, a girl, March 15
Katherine and Scott Savoie, O’Fallon, a girl, March 15
Ashley Albers and Michael Hill Jr., Collinsville, a boy, March 16
Jacqueline Carson and Javirre Rice Sr., Summerfield, a girl, March 16
Shametrius Pawnell and Eric Jenkins, Cahokia Heights, a girl, March 16
Kayla and Jordan Wolf, Steeleville, a boy, March 16
Natalia Davis and Darris Cole Jr., Brooklyn, a boy, March 17
Aryanna Stell and Shane Johnston, O’Fallon, a girl, March 17
Jessica White and Kaleb Waite, New Baden, a boy, March 17
Haleigh Herring and Steven Forrester, Valmeyer, a boy, March 18
Meagan and Tyler Hurtado, Belleville, a girl, March 18
Kirsten Kinsley and David Walker, Marissa, a girl, March 18
Erika and Bradley Penet, New Athens, a girl, March 18
Tytianna Peoples and Xzavian Johnson Sr., East St. Louis, a boy, March 18
Kayla Hasamear Smith and Daniel Smith, Fairview Heights, a girl, March 19
Brooke and Josh Westenberger, Marissa, boy and girl twins, March 19
Darlene and Jason Budde, O’Fallon, a girl, March 20
Margo and Max Foster, O’Fallon, a girl, March 20
Diandra Hall, Fairview Heights, a boy, March 20
Samantha and Josh Hurst, Columbia, a boy, March 20
Emily Peters and Clay Pollmann, Carlyle, a boy, March 20
Brianna Scott and Richard Kindle, Caseyville, a boy, March 20
Gabrielle and Cameron Fimbres, Swansea, girl and boy twins, March 21
Cara Strotheide and Christopher Tell, Swansea, a boy, March 21
Haley and Kyle Lewman, Belleville, a boy, March 22
Freshon Williams and Eric Nunley, Belleville, a girl, March 22
Elizabeth Young and Nathan Hagene, Pinckneyville, a girl, March 22
Jasmeene Kerby, Belleville, a girl, March 23
Jayla Lewis, East St. Louis, a boy, March 23
Rayona Stidimire and Calvin Outlaw Jr., East St. Louis, a boy, March 23
Monica Brown and Antwon Hayden, Fairview Heights, a girl, March 24
Meghan and Joseph Whitten, Freeburg, a boy, March 24
Tabitha Thompson and Tyrell Nesbitt, Sparta, a girl, March 25
Whitney and James Guithues, New Baden, a boy, March 26
Tashawna Stewart and DeAngelo Crawford, Belleville, a boy, March 26
Brittney Gilmore, Belleville, a girl, March 27
Brooke Hubler and Alex Leiner, Wood River, a boy, March 27
Quinna and Michael Anderson, Belleville, a girl, March 28
Hannah and Chris Hunter, Belleville, a girl, March 28
Chelsey and Cole Wine, Steeleville, a boy, March 28
Chyenne and Austin Hardiman, Scott Air Force Base, a boy, March 29
Eva and Erik Schlemmer Moskodauz, Collinsville, a girl, March 29
Amanda and Nick Torres, Swansea, a boy, March 29
Megan and Thomas McDougal, Sparta, a girl, March 30
Tamyla Reynolds and Jaiveon Patterson, Belleville, a boy, March 30
Kaitlyn Schaefer and Clayton Miller, New Athens, a girl, March 30
Alyssa Roldan and Marvin Manalo, O’Fallon, a girl, March 31
Madison Bullard and Huwemona Griffin, Granite City, a boy, April 1
Zoe Roe-Parris and Charles Parris, Belleville, a boy, April 1
Carly Hamilton and Jason Dennis, Red Bud, a girl, April 2
Christina Rice and Darnell Williams III, East St. Louis, a girl, April 2
Brionna Broaden and Kendall Bedford Jr., Belleville, a boy, April 3
Bennett Dibadj and Tim Gardner III, Belleville, a boy, April 3
Sarah and Devin Ramirez, Scott Air Force Base, a boy, April 3
Cheyeanne Crippen and Austin Thomas, Cahokia, a boy, April 5
Marissa Maier and Michael Herr, Belleville, a girl, April 5
Courtnie Johnson and Nicholas Alsup, O’Fallon, a boy, April 6
Kelly and Mark Mathews, Swansea, a girl, April 6
HSHS St. Joseph’s Hospital – Breese
Paige and Lance Morris, Highland, a girl, Feb. 1
Cheyenne Tedrick, Smithboro, a girl, Feb. 2
Desiree and Seth Levi, Highland, a boy, Feb. 7
Megan and Clint Johannes, Nashville, a boy, Feb. 12
Lucy and Matthew Wells, Breese, a girl, Feb. 14
Katelyn and Brady Rakers, Beckemeyer, a girl, Feb. 16
Taylor and Mitchell Kollman, New Baden, a boy, Feb. 16
Kaitlyn and Michael Norman, Breese, a boy, Feb. 18
Emily and Mike Scott, Breese, a boy, Feb. 20
Kayli and Travis Albers, Carlyle, a boy, Feb. 24
Logan and Cody Luitjohan, Highland, a boy, Feb. 26
Mariah Markus, Germantown, a boy, Feb. 26
Erika Kuper, St. Rose, a girl, Feb. 28
Sylvia and Jeremy Weeke, Coulterville, a girl, Feb. 29
Lacie (Davis) and Christopher Turner, Staunton, a boy, March 2
Kylah and Maverick Taylor, Carlyle, a boy, March 3
Jessica and Colin York, Highland, a boy, March 4
Emily and Jerid Dunavan, Highland, a girl, March 5
Michelle and Drew Herzberg, Highland, a boy, March 5
Brittany Watts, Pocahontas, a boy, March 5
Megan and Alan Winkeler, St. Rose, a girl, March 6
Allison and Matt Schroeder, Germantown, a boy, March 6
Molly Nordhaus, Germantown, a boy, March 7
Ashleigh and Brett Yardley, Salem, a boy, March 8
Morgan and Clark Bayles, Flora, a boy, March 8
Alyssa and Jacob Kampwerth, Carlyle, a boy, March 14
Kayce Zeller, Alhambra, a boy, March 16
Rebekah and Dominic Serena, New Baden, a boy, March 17
McKennzie and Braden Clark, Pocahontas, a girl, March 18
Emmalee and Daniel Haege, Nashville, a girl, March 18
Shannon and Ollie Campbell, Centralia, a boy, March 19
Sierra Warren, Odin, a boy, March 19
Allyson and Michael Reckert, Highland, a boy, March 20
Elizabeth Hester, Keyesport, a girl, March 23
Brittany and Brian Middleton, Alhambra, a girl, March 26
Bridget and Drew Koonce, Highland, a boy, March 28